Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 3 серпня – читайте далі.

До теми Вєсті Глобалайз: Канадець знайшов спосіб, як "поспілкуватись" зі загиблою коханою

Чоловік помер через напад бджіл

Величезний рій бджіл убив чоловіка після того, як їхній 45-кілограмовий вулик потурбували. Сталося це у Тусоні, штат Арізона. Чоловік, якого поки не ідентифікували, став жертвою масштабної бджолиної атаки. Поки не відомо, скільки разів його вжалили й чи помер він від алергії на бджолині укуси.

Панголіни гинуть через браконьєрів

Панголіни – єдині ссавці, що вкриті лускою з голови до ніг. Цей природний щит, який складає 20% ваги їхнього тіла, дозволяє рятуватися від хижаків, а заодно береже від укусів їхньої улюбленої їжі – мурах і термітів. Наразі панголіни гинуть через те, що вважаються цінною здобиччю для браконьєрів.

Цікаво Штучний інтелект навчили оцінювати самопочуття котів і створили спеціальний додаток

Чому люди не хочуть вакцинуватись від COVID-19

Станом на 31 липня лише 28% населення Землі отримали принаймні одну дозу вакцини. Це приблизно 2 мільярди 205 мільйонів 972 тисячі осіб. Решта – або не мали можливості, або не хотіли. І виникає всього одне питання: "Чому деякі люди не хочуть отримувати вакцину від COVID-19?"

У Канаді розробили програму "для емоцій кота"

Канадська компанія Sylvester.ai розробила програму під назвою Tably, яка за допомогою камери смартфону може визначити емоції кота. Для цього штучний інтелект використовує базу із різними мордочками та емоціями котів. Tably може навіть показати, чи власник вже набрид своєму домашньому улюбленцю.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 3 серпня: дивіться відео