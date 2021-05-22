Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 22 мая – читайте далее.

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Олимпийских игр не будет

Япония планировала провести летние Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа. Однако из-за пандемии врачи требуют отменить соревнования. В сети есть даже петиция, которую подписали уже более 350 тысяч человек. Токийская ассоциация врачей отправила министру страны коллективное письмо, где описала все опасности проведения мероприятия.

Перезахоронение норок в Дании

В октябре 2020 года датчане убили 15 миллионов норок, потому что они могли передавать новые штаммы вируса человеку. Их тела закопали, а через несколько недель похоронили еще глубже, потому что газы из их тел раздули тела и трупы начали "вылезать" на поверхность. Однако экологи объяснили, это что привело к загрязнению грунтовых вод, а местные жители жалуются на вонь.

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Тромбоз из-за вакцинации

Ученые провели исследование и заявили, что для людей в возрасте до 60 лет, вакцинированных AstraZeneca, "безопаснее и эффективнее" вакцинироваться второй дозой Pfizer. Это обусловлено единичными случаями тромбоза, которые наблюдались после прививки первым препаратом. В большинстве случаев люди уже имели сопутствующие заболевания.

США без масок

В США полностью вакцинированным людям разрешили снять маску и отказаться от социального дистанцирования на улицах, в некоторых помещениях и на террасах заведений. Правила вступают в силу для тех, у кого прошло 2 недели с момента получения второй дозы вакцины. Таким образом власть пытается поощрить прививаться как можно больше людей.

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Претенденты на премию Дарвина

Претендентами на премию Дарвина, награды за самую нелепую смерть, в 2021 году являются люди из Индонезии. На лодке было 20 человек, а за штурвалом – 13-летний парень. 9 человек решили сделать селфи и одновременно переместились ближе к передней части корабля. Судно не выдержало такой нагрузки и на скорости перевернулось.

Музыкальный прорыв в тиктоке

Музыкальный клип на песню Беллы Поарч набрал 10 миллионов просмотров на ютуб за первых 17 часов после публикации. Сейчас там уже более 60 миллионов. Сама Белла – тиктокерша, а теперь и певица. В соцсети у нее почти 70 миллионов подписчиков и свой трек она сначала раскрутила там.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 22 мая: смотрите видео