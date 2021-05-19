Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на среду, 19 мая – читайте дальше.

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Королева красоты Мьянмы взялась за оружие против хунты

32-летняя королева красоты, модель Хтар Хтет Хтет в соцсетях начала публиковать фотографии с оружием в руках и призывами к борьбе во время военного переворота в Мьянме. "Неважно, что вы держите в руках – перо, клавиатуру или автомат. Каждый должен сделать свой вклад в победу революции", – написала она.

К теме Время дать отпор, – королева красоты Мьянмы решила воевать против военной хунты

Билл Гейтс уходит из Microsoft

Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft на фоне расследования его вероятных предыдущих отношений с сотрудницей компании. Представитель миллиардера сообщил изданию Journal, что у Гейтса действительно был роман "почти 20 лет назад", но все якобы закончилось полюбовно.

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Фею из "Золушки" сыграет мужчина

Мюзикл "Золушка" должен появиться на экранах в сентябре 2021 года. Роль феи в ленте исполнит 51-летний певец и актер Билли Портер. По его словам, в магии нет гендера, поэтому его персонаж является гендерно-нейтральным.

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Влияние длительного сна на здоровье человека

На сайте Metafact появилась статья, где журналисты опросили 26 нейробиологов и исследователей сна о том, как он влияет на здоровье человека. Почти все ученые отметили, что оптимальная непрерывная продолжительность здорового сна – 7 часов. Но также допустимы небольшие отклонения.

Вулкан в Исландии выставили на продажу

Исландский вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу. Сколько будет стоить такое удовольствие – пока не сообщается. Но известно, что приобрести можно как землю возле него, так и частичку самого вулкана.

Австралийка после операции проснулась с ирландским акцентом

27-летней Ан Ги Мсьен удалили миндалины. Но операция закончилась тем, что девушка начала разговаривать с ирландским акцентом. Врачи говорят, что причина в уникальной болезни, которая называется "синдром иностранного акцента".

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 19 мая: