Які ще цікаві події сталися у світі станом на середу, 19 травня – читайте далі.

Зверніть увагу Сотні убитих та тисячі поранених: ВООЗ про обстріли Сектора Гази

Королева краси М'янми взялася за зброю проти хунти

32-річна королева краси, модель Хтар Хтет Хтет у соцмережах почала публікувати фотографії зі зброєю в руках і закликами до боротьби під час військового перевороту в М'янмі. "Неважливо, що ви тримаєте в руках – перо, клавіатуру чи автомат. Кожен має зробити власний внесок у перемогу революції", – написала вона.

До теми Час дати відсіч, – королева краси М'янми вирішила воювати проти військової хунти

Білл Гейтс йде із Microsoft

Білл Гейтс пішов з ради директорів Microsoft на тлі розслідування його ймовірних попередніх стосунків зі співробітницею компанії. Представник мільярдера повідомив виданню Journal, що в Гейтса дійсно був роман "майже 20 років тому", але все нібито закінчилося полюбовно.

Радимо прочитати Як Білл Гейтс втратив місце у раді директорів Microsoft: відома причина

Фею з "Попелюшки" зіграє чоловік

Мюзикл "Попелюшка" має з'явитися на екранах у вересні 2021 року. Роль феї у стрічці виконає 51-річний співак та актор Біллі Портер. За його словами, в магії немає гендеру, відтак його персонаж є гендерно-нейтральним.

Цікаво У сукні та з чарівною паличкою: феєю у новій "Попелюшці" став актор Біллі Портер

Вплив тривалого сну на здоров'я людини

На сайті Metafact з'явилася стаття, де журналісти опитали 26 нейробіологів та дослідників сну про те, як він впливає на здоров'я людини. Майже всі вчені зазначили, що оптимальна безперервна тривалість здорового сну – 7 годин. Але також допустимі невеличкі відхилення.

Вулкан в Ісландії виставили на продаж

Ісландський вулкан Фаградальсф'ядль виставили на продаж. Скільки коштуватиме таке задоволення – поки не повідомляється. Але відомо, що придбати можна як землю біля нього, так і частинку самого вулкану.

Австралійка після операції прокинулася з ірландським акцентом

27-річній Ан Гі Мсьєн видалили миндалини. Але операція закінчилася тим, що дівчина почала розмовляти з ірландським акцентом. Лікарі кажуть, що причина в унікальній хворобі, яка має назву "синдром іноземного акценту".

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 19 травня: