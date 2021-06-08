Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 8 июня – в программе.

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Американец надел капюшон Ку-клукс-клана вместо маски

В Сан-Диего мужчина надел капюшон Ку-клукс-клана вместо маски. Правоохранители заявили, что не имели оснований для задержания. Хотя в США действует закон против этой организации, который запрещает любому лицу старше 16 лет носить маску, капюшон или другое устройство, которое прикрывает часть лица.

В США учительница провела "расистский" урок

Учительница средней школы в штате Вашингтон принесла в класс коробку с хлопком. Из 3 темнокожих детей в классе она отобрала двух близняшек и сказала им продемонстрировать, как когда-то работали рабы. Семья девочек просит руководство учебного заведения дисциплинировать учительницу, которая предложила такой урок.

В Европе внедряют женские писсуары

Вопрос женщин и писсуаров – это огромная проблема, с которой борется чуть ли не весь мир. Во Франции посетительница одного из музыкальных фестивалей придумала женский писсуар madamePee. У скандинавов тоже есть своя разработка – Lapee.

Хиппи в Испании придумали способ улучшить жизнь

В Испании представители "Радужной Семьи" разбили лагерь в горах Ла-Риоха и практикуют там занятия сексом на свежем воздухе. Они считают, что именно эти ритуалы помогут им изменить и улучшить жизнь. Впрочем, из-за нарушения карантинных ограничений полиция сейчас рассматривает возможность их выселения.

В Калифорнии легализовали штурмовые винтовки

В Калифорнии решили изменить законодательство в пользу стрелков. У владельцев оружия появится шанс легально приобрести себе винтовку. Это ограничение действовало в штате в течение 32 лет.

В Нигерии запретили Твиттер

Правительство Нигерии 4 июня запретило в стране Твиттер "на неопределенный срок". Власти заявили, что деятельность соцсети способна подорвать существование страны. Запрет наложили после того, как твит президента Мухаммаду Бухари был удален за оскорбительный смысл.

Фейсбук заблокирует страницу Трампа на 2 года

В компании Facebook сообщили, что аккаунт президента США Дональда Трампа заблокируют как минимум на 2 года. Запрет будет действовать до 7 января 2023 года. Трамп назвал такие действия "оскорблением всех американцев, которые голосовали за него в 2020 году".

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В Камбодже отправили на пенсию крысу-сапера

В Камбодже на пенсию ушла крыса по кличке Магава, вынюхивавшая мины. Ей удалось расчистить более 140 тысяч квадратных метров заминированных территорий. Она нашла 71 мину и 38 неразорванных снарядов.

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 8 июня: смотрите видео