Ця дата вираховується від першого блокування облікового запису. Про це повідомив віцепрезидент Facebook Нік Клегг.

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На його думку, порушення правил користування соцмережею зі сторони Трампа, "заслуговує найвищого покарання відповідно до чинних правил".

Навіть після 2023 року, можливі подальші санкції, якщо компанія все ще вважатиме, що Трамп становить небезпеку, або якщо він знову порушить її правила.

Як на це відреагував Трамп

Трамп назвав блокування Facebook свого акаунта образою всіх американців, які голосували за нього в 2020 році. Він також вважає, що це "замах на свободу слова".

Постанова Facebook є образою для рекордних 75 мільйонів людей, а також багатьох інших, які проголосували за нас на фальсифікованих президентських виборах 2020 року,

– заявив Трамп, повторюючи свою звичну риторику про нечесні вибори.

"Не можна, щоб їм зійшла з рук ця цензура і замовчування, а ми, врешті-решт, переможемо. Наша країна не може більше терпіти ці зловживання", – додав він.

Трамп та блокування соцмереж: коротко

Соцмережі Трампа почали блокувати після заворушень в Капітолії 6 січня 2021 року.

У Facebook пояснили, що 2 роки відсторонення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для "безпечного проміжку часу після актів підбурювання" і "для стримування Трампа та інших від скоєння таких порушень в майбутньому".

Крім цього, 9 січня 2021 року керівництво Twitter назавжди заблокувало акаунт Дональда Трампа.

Обидві соцмережі вважають, що публікації Трампа можуть спровокувати подальше насильство.

У травні команда Трампа анонсувала появу офіційного сайту політика.

Увага. Трамп же вже кілька років заявляє, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, та їхня діяльність нічим не регулюється.