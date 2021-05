Заблокирован в социальных сетях Дональд Трамп создал собственный сайт для общения с поклонниками. Ранее Facebook и Twitter пожизненно запретили политику пользоваться их платформами.

Сайт 45-го президента Соединенных Штатов называется From the Desk of Donald J. Trump. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Это односторонняя коммуникация. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями,

– сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на интернет-платформе Дональд Трамп может размещать комментарии, изображения и видео. Однако, в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.

Обратите внимание! Один из старших советников Дональда Трампа Джейсон Миллер заявлял, что новая платформа 45-го президента США изменит правила игры: "к ней привлекут миллионы, а, возможно, и десятки миллионов людей.

Война Трампа с твиттером: что известно

Twitter решил навсегда заблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа 9 января.

Все потому, что Трамп на своей странице призвал своих сторонников выходить на протесты перед объявлением официальных результатов выборов главы государства.

Это привело к массовым беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года. Митингующие начали штурмовать здание Капитолия.

В результате столкновений между протестующими и правоохранителями погибли 5 человек, также много – пострадали.

10 февраля в социальной сети Твиттер сообщили, что больше никогда не позволят Дональду Трампу пользоваться ее платформой – даже если он снова будет баллотироваться на пост президента.

