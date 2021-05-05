"Это односторонняя коммуникация": Трамп, заблокированный Facebook и Twitter, запустил свой сайт
Заблокирован в социальных сетях Дональд Трамп создал собственный сайт для общения с поклонниками. Ранее Facebook и Twitter пожизненно запретили политику пользоваться их платформами.
Источник:Fox News
Сайт 45-го президента Соединенных Штатов называется From the Desk of Donald J. Trump. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.
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Это односторонняя коммуникация. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями,
– сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на интернет-платформе Дональд Трамп может размещать комментарии, изображения и видео. Однако, в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.
Война Трампа с твиттером: что известно
- Twitter решил навсегда заблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа 9 января.
- Все потому, что Трамп на своей странице призвал своих сторонников выходить на протесты перед объявлением официальных результатов выборов главы государства.
- Это привело к массовым беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года. Митингующие начали штурмовать здание Капитолия.
- В результате столкновений между протестующими и правоохранителями погибли 5 человек, также много – пострадали.
- 10 февраля в социальной сети Твиттер сообщили, что больше никогда не позволят Дональду Трампу пользоваться ее платформой – даже если он снова будет баллотироваться на пост президента.
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