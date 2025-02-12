Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, заметив, что Кремль внес оккупированные области Украины в состав России. В то же время на Курщине ситуация для россиян не складывается успешно.

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Конституция России завела Путина в ловушку

Идея с обменом территорий, по словам руководителя, является логичными словами президента Украины. Россия, по своей конституции, уже успела присоединить к себе полностью Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, что наша страна не признала и не признает никогда.

Когда говорится о территориях, Путин попадает в ловушку – даже теоретический обмен (Курщины – 24 Канал) на, например, какую-то из украинских областей невозможен по российской же конституции, ведь это "их территории". Поэтому им остается только говорить, что они делать этого не будут,

– подчеркнул он.

Заметим, что отреагировал на слова Зеленского не только Песков. Пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова заявила, что на Курщине украинских военных "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два".

Интересно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение о том, что в России никому не "болит" ситуация на Курщине. Для примера, жители области могли бы бунтовать против власти, но все они боятся попасть за решетку.

Коваленко отметил, что в Курской области все будет зависеть от времени и ресурсов. Сейчас Украина имеет сильную позицию – украинским военным удалось там закрепиться и наладить логистику.

Россия же не может вытеснить украинские войска и даже получает удары по командным пунктам и штабам в своих тылах.

Однако любая война вытягивает ресурсы. Кто сможет удержаться дольше, тот и станет победителем. Однако россияне смирились, что это затяжная история, ведь Курщина пропала из информационного пространства в России,

– объяснил руководитель.

Кроме того, что Кремль отказался от идеи с обменом территорий, он уже долгое время пытается продвинуть идею, что якобы Москва открыта к переговорам.

Руководитель заметил, что для России важны переговоры только с командой Дональда Трампа, без Украины и Европы. Для этого Кремль и говорит о "нелегитимности" Зеленского и делает акцент именно на переговорах с США.

У них гибридная тактика – разграничить и продемонстрировать, что Украина не является субъектом. Они делают ставку именно на это,

– сказал он.