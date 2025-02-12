Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що Кремль вніс окуповані області України до складу Росії. Водночас на Курщині ситуація для росіян не складається успішно.

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Конституція Росії завела Путіна у пастку

Ідея з обміном територій, за словами керівника, є логічними словами президента України. Росія, за своєю конституцією, вже встигла приєднати до себе повністю Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області, що наша країна не визнала і не визнає ніколи.

Коли мовиться про території, Путін потрапляє у пастку – навіть теоретичний обмін (Курщини – 24 Канал) на, наприклад, якусь з українських областей неможливий за російською ж конституцією, адже це "їхні території". Тому їм залишається лише говорити, що вони робити цього не будуть,

– наголосив він.

Зауважимо, що відреагував на слова Зеленського не лише Пєсков. Речниця російського міністерства Марія Захарова заявила, що на Курщині українських військових "чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два та глибиною метра півтора-два".

Цікаво! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак висловив думку про те, що в Росії нікому не "болить" ситуація на Курщині. Для прикладу, жителі області могли б бунтувати проти влади, але всі вони бояться потрапити за ґрати.

Коваленко зазначив, що в Курській області все залежатиме від часу та ресурсів. Зараз Україна має сильнішу позицію – українським військовим вдалось там закріпитись та налагодити логістику.

Росія ж не може витіснити українські війська та навіть отримує удари по командних пунктах та штабах у своїх тилах.

Однак будь-яка війна витягує ресурси. Хто зможе втриматись довше, той і стане переможцем. Однак росіяни змирились, що це затяжна історія, адже Курщина пропала з інформаційного простору в Росії,

– пояснив керівник.

Крім того, що Кремль відмовився від ідеї з обміном територій, він вже довгий час намагається просунути ідею, що буцімто Москва відкрита до перемовин.

Керівник зауважив, що для Росії важливі перемовини лише з командою Дональда Трампа, без України та Європи. Для цього Кремль і говорить про "нелегітимність" Зеленського та робить акцент саме на перемовинах з США.

У них гібридна тактика – розмежувати й продемонструвати, що Україна не є суб'єктом. Вони роблять ставку саме на це,

– сказав він.