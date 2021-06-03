Джейсон Миллер заметил, что Desk of Donald J Trump "был лишь вспомогательным средством для гораздо более масштабных усилий, над которыми мы работаем".
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После блокировки в социальных сетях Трамп использовал сайт как площадку для публикации собственного контента. Сторонники Трампа могли ставить лайки и делиться контентом в инстаграме и фейсбуке.
Пока команда политика не раскрывает дальнейших планов.
Тем временем в инстаграме и фейсбуке пользователи снова могут заходить на официальные страницы Трампа. В то же время сам политик доступа к ним не имеет. Представитель Facebook сообщил, что позиция соцсетей в отношении Трампа не изменилась.
Аккаунт Трампа в инстаграме / Скриншот 24 канала
Аккаунт Трампа в фейсбуке / Скриншот 24 канала
Трамп и соцсети: главное
- Все началось с того, что 9 января 2021 года руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало аккаунт Дональда Трампа. Такое решение аргументировали "высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны политика.
- Представители соцсети заявили, что аккаунт Трампа не восстановят ни при каких обстоятельствах, даже если он снова займет пост президента США.
- Кроме того, в мае Twitter также заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления Трампа. В частности, дублировали контент с Desk of Donald J Trump.
- В мае команда Трампа анонсировала появление официального сайта политика.
- Джейсон Миллер заявлял, что новая платформа 45-го президента США изменит правила игры.