Джейсон Миллер заметил, что Desk of Donald J Trump "был лишь вспомогательным средством для гораздо более масштабных усилий, над которыми мы работаем".

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После блокировки в социальных сетях Трамп использовал сайт как площадку для публикации собственного контента. Сторонники Трампа могли ставить лайки и делиться контентом в инстаграме и фейсбуке.

Пока команда политика не раскрывает дальнейших планов.

Тем временем в инстаграме и фейсбуке пользователи снова могут заходить на официальные страницы Трампа. В то же время сам политик доступа к ним не имеет. Представитель Facebook сообщил, что позиция соцсетей в отношении Трампа не изменилась.

Трамп в інстаграмі
Аккаунт Трампа в инстаграме / Скриншот 24 канала

Трамп у фейсбуці
Аккаунт Трампа в фейсбуке / Скриншот 24 канала

Трамп и соцсети: главное

  • Все началось с того, что 9 января 2021 года руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало аккаунт Дональда Трампа. Такое решение аргументировали "высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны политика.
  • Представители соцсети заявили, что аккаунт Трампа не восстановят ни при каких обстоятельствах, даже если он снова займет пост президента США.
  • Кроме того, в мае Twitter также заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления Трампа. В частности, дублировали контент с Desk of Donald J Trump.
  • В мае команда Трампа анонсировала появление официального сайта политика.
  • Джейсон Миллер заявлял, что новая платформа 45-го президента США изменит правила игры.