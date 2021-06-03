Джейсон Миллер заметил, что Desk of Donald J Trump "был лишь вспомогательным средством для гораздо более масштабных усилий, над которыми мы работаем".

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После блокировки в социальных сетях Трамп использовал сайт как площадку для публикации собственного контента. Сторонники Трампа могли ставить лайки и делиться контентом в инстаграме и фейсбуке.

Пока команда политика не раскрывает дальнейших планов.

Тем временем в инстаграме и фейсбуке пользователи снова могут заходить на официальные страницы Трампа. В то же время сам политик доступа к ним не имеет. Представитель Facebook сообщил, что позиция соцсетей в отношении Трампа не изменилась.



Аккаунт Трампа в инстаграме / Скриншот 24 канала



Аккаунт Трампа в фейсбуке / Скриншот 24 канала

Трамп и соцсети: главное