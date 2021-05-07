Twitter против Трампа: соцсеть заблокировала аккаунты, которые публиковали заявления политика
Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который был площадкой для публикаций заявлений политика Дональда Трампа. Его официальный аккаунт соцсеть заблокировала еще 9 января
Источник:NBC News
Аккаунт DJTDesk создали 6 мая. Там дублировали заявления с официального сайта Трампа.
Заметьте Наблюдательный совет Facebook не отменил блокировку аккаунта Трампа
Уже через несколько часов после регистрации аккаунт заблокировали. В Twitter это объяснили тем, что соцсеть будет действовать решительно в случаях, если определенный аккаунт будет пытаться распространить контент, связанный с заблокированными страницами.
В то же время советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что Трамп не причастен к этому аккаунту.
Кроме того, Twitter заблокировал еще ряд аккаунтов, которые дублировали сообщения с официального сайта Трампа.
Что известно о сайте Трампа
- Свой сайт Трамп запустил после того, как его аккаунт заблокировали в ряде соцсетей.
- Такие действия политика объяснили тем, что ему необходима площадка для общения со сторонниками.
- Сайт назвали From the Desk of Donald J. Trump.
Поделиться новостью