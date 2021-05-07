Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который был площадкой для публикаций заявлений политика Дональда Трампа. Его официальный аккаунт соцсеть заблокировала еще 9 января

Аккаунт DJTDesk создали 6 мая. Там дублировали заявления с официального сайта Трампа.

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Уже через несколько часов после регистрации аккаунт заблокировали. В Twitter это объяснили тем, что соцсеть будет действовать решительно в случаях, если определенный аккаунт будет пытаться распространить контент, связанный с заблокированными страницами.

В то же время советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что Трамп не причастен к этому аккаунту.

Кроме того, Twitter заблокировал еще ряд аккаунтов, которые дублировали сообщения с официального сайта Трампа.

Что известно о сайте Трампа

Свой сайт Трамп запустил после того, как его аккаунт заблокировали в ряде соцсетей.

Такие действия политика объяснили тем, что ему необходима площадка для общения со сторонниками.

Сайт назвали From the Desk of Donald J. Trump.

Обратите внимание! Аккаунт Трампа в твиттере заблокировали 9 января 2021 года после штурма Капитолия. Соцсеть обвинила политика в подстрекательстве населения к мятежу. Впоследствии в компании Twitter сообщили, что Трампу не восстановят доступ к социальной сети ни в коем случае: даже если он выиграет президентские выборы.