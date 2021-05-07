Twitter заблокував акаунт DJTDesk, який був майданчиком для публікацій заяв політика Дональда Трампа. Його офіційний акаунт соцмережа заблокувала ще 9 січня

Акаунт DJTDesk створили 6 травня. Там дублювали заяви з офіційного сайту Трампа.

Зауважте Наглядова рада Facebook не скасувала блокування акаунта Трампа

Вже через декілька годин після реєстрації акаунт заблокували. У Twitter це пояснили тим, що соцмережа діятиме рішуче у випадках, якщо певний акаунт намагатиметься поширити контент, пов'язаний із заблокованими сторінками.

Водночас радник Трампа Джейсон Міллер повідомив, що Трамп не причетний до цього акаунту.

Окрім того, Twitter заблокував ще низку акаунтів, які дублювали повідомлення з офіційного сайту Трампа.

Що відомо про сайт Трампа

Свій сайт Трамп запустив після того, як його акаунт заблокували у низці соцмереж.

Такі дії політика пояснили тим, що йому необхідний майданчик для спілкування з прихильниками.

Сайт назвали From the Desk of Donald J. Trump.