Наглядова рада Facebook не скасувала блокування акаунта Трампа
Наглядова рада Facebook схвалила блокування акаунта 45 президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Йому не дозволили повернутись в соціальну мережу.
Джерело:Oversight Board
Попри це, упродовж 6 місяців Facebook перегляне блокування. А також – ухвалить нові правила, які його регулюватимуть.
Зверніть увагу Нас обманули: обіцяна "платформа соціальних мереж" Дональда Трампа виявилась зовсім іншим
Рада наголосила на важливості розробки у Facebook чітких, необхідних і пропорційних норм, які сприяють громадській безпеці та поважають свободу вираження поглядів.
За словами представників компанії, дописи Трампа у Facebook та Instagram, датовані 6 січня, порушили правила користування відповідними соціальними мережами.
В дописах Трампа – серйозна загроза насильства
Наглядова рада відзначила, що Трамп створив умови, в яких була серйозна загроза насильства. На момент публікацій дописів був безпосередній ризик заподіяння шкоди. Його слова підтримки для причетних до заворушень у Вашингтоні узаконили їхні жорстокі дії.
Як президент, Трамп мав високий рівень впливу,
– мовиться у рішенні Наглядової ради.
Охоплення його публікацій було великим: 35 мільйонів підписників у Facebook та 24 мільйони в Instagram.
Водночас Рада наголосила, що безстрокове блокування акаунта Трампа було помилковим. Тому що платформа не має критеріїв для постійного блокування.
Трамп і соцмережі: коротко
- Facebook, Instagram та YouTube заблокували сторінки Трампа після заворушень у Вашингтоні.
- Через деякий час керівництво Twitter назавжди заблокувало колишнього президента США.
- Twitter, Facebook і Snap 15 лютого назавжди видалили його акаунт.
- Після цього Трамп долучився до нової соціальної мережі – Campaign Nucleus.
- Facebook вирішив, що видалятиме весь контент з виступами Трампа.
- Пізніше експрезидент створив свій сайт з назвою From the Desk of Donald J. Trump.
Поділитися новиною