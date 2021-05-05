Наблюдательный комитет Facebook не отменил блокировку аккаунта Трампа
Наблюдательный совет Facebook одобрил блокировку аккаунта 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ему не разрешили вернуться в социальную сеть.
Источник:Oversight Board
Несмотря на это, в течение 6 месяцев Facebook пересмотрит блокировку. А также – примет новые правила, которые будут ее регулировать.
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Совет отметил важность разработки в Facebook четких, необходимых и пропорциональных норм, которые способствуют общественной безопасности и уважают свободу слова.
По словам представителей компании, сообщения Трампа в Facebook и Instagram, датированные 6 января, нарушили правила пользования соответствующими социальными сетями.
В сообщениях Трампа – серьезная угроза насилия
Наблюдательный совет отметил, что Трамп создал условия, в которых была серьезная угроза насилия. На момент публикаций сообщений был непосредственный риск причинения вреда. Его слова поддержки для причастных к беспорядкам в Вашингтоне узаконили их жестокие действия.
Как президент, Трамп имел высокий уровень влияния,
– говорится в решении Наблюдательного совета.
Охват его публикаций был большим: 35 миллионов подписчиков в Facebook и 24 миллионов в Instagram.
В то же время Совет отметил, что бессрочное блокирование аккаунта Трампа было ошибочным. Потому что платформа не имеет критериев для постоянного блокирования.
Трамп и соцсети: коротко
- Facebook, Instagram и YouTube заблокировали страницы Трампа после беспорядков в Вашингтоне.
- Через некоторое время руководство Twitter навсегда заблокировало бывшего президента США.
- Twitter, Facebook и Snap 15 февраля навсегда удалили его аккаунт.
- После этого Трамп присоединился к новой социальной сети – Campaign Nucleus.
- Facebook решил, что будет удалять весь контент с выступлениями Трампа.
- Позже экс-президент создал свой сайт с названием From the Desk of Donald J. Trump.
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