Наблюдательный совет Facebook одобрил блокировку аккаунта 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ему не разрешили вернуться в социальную сеть.

Несмотря на это, в течение 6 месяцев Facebook пересмотрит блокировку. А также – примет новые правила, которые будут ее регулировать.

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Совет отметил важность разработки в Facebook четких, необходимых и пропорциональных норм, которые способствуют общественной безопасности и уважают свободу слова.

По словам представителей компании, сообщения Трампа в Facebook и Instagram, датированные 6 января, нарушили правила пользования соответствующими социальными сетями.

В сообщениях Трампа – серьезная угроза насилия

Наблюдательный совет отметил, что Трамп создал условия, в которых была серьезная угроза насилия. На момент публикаций сообщений был непосредственный риск причинения вреда. Его слова поддержки для причастных к беспорядкам в Вашингтоне узаконили их жестокие действия.

Как президент, Трамп имел высокий уровень влияния,

– говорится в решении Наблюдательного совета.

Охват его публикаций был большим: 35 миллионов подписчиков в Facebook и 24 миллионов в Instagram.

Справка. Наблюдательный совет Facebook создали при соцсети осенью 2020 года. Он принимает окончательные решения по проверке контента в Facebook и Instagram.

В то же время Совет отметил, что бессрочное блокирование аккаунта Трампа было ошибочным. Потому что платформа не имеет критериев для постоянного блокирования.

Трамп и соцсети: коротко