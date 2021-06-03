Джейсон Міллер зауважив, що Desk of Donald J Trump "був лише допоміжним засобом до набагато масштабніших зусиль, над якими ми працюємо".
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Після блокування у соціальних мережах Трамп використовував сайт як майданчик для публікації власного контенту. Прихильники Трампа могли ставити вподобайки та ділитися контентом в інстаграмі та фейсбуці.
Наразі команда політика не розкриває подальших планів.
Трамп та соцмережі: головне
- Усе почалося з того, що 9 січня 2021 року керівництво соцмережі Twitter назавжди заблокувало акаунт Дональда Трампа. Таке рішення аргументували "високим ризиком подальшого підбурювання до насильства" з боку політика.
- Представники соцмережі заявили, що акаунт Трампа не відновлять за жодних обставин, навіть якщо він знову обійме посаду президента США.
- Окрім того, у травні Twitter також заблокував акаунти, які публікували заяви Трампа. Зокрема, дублювали контент з Desk of Donald J Trump.
- У травні команда Трампа анонсувала появу офіційного сайту політика.
- Джейсон Міллер заявляв, що нова платформа 45-го президента США змінить правила гри.