Джейсон Міллер зауважив, що Desk of Donald J Trump "був лише допоміжним засобом до набагато масштабніших зусиль, над якими ми працюємо".

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Після блокування у соціальних мережах Трамп використовував сайт як майданчик для публікації власного контенту. Прихильники Трампа могли ставити вподобайки та ділитися контентом в інстаграмі та фейсбуці.

Наразі команда політика не розкриває подальших планів.

Трамп та соцмережі: головне