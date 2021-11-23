О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 23 ноября – узнайте в программе.

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Миграционный кризис

Ситуация с нелегалами задела не только Польшу. Одна из французских компаний, которая производит каноэ, перестала реализовывать товар, чтобы ограничить переход мигрантов через Ла-Манш.

Справедливость через полвека

Двух мужчин, которых незаконно осудили за убийство Малкольма Икса, оправдали спустя 55 лет. Дело начали повторно рассматривать, когда Netflix выпустил в 2020 году документальный минисериал "Кто убил Малкольма Икса?".

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Расизм в Конгрессе

В США представительница республиканцев Лорен Боберт верит в расистскую теорию заговора, которая направлена против участницы Демократической партии Ильхан Омар. Она является беженкой из Сомали, а в политику смогла попасть после получения гражданства.

Штраф за кормление лошади

В Йоркшире 67-летней британке Маргарет Портер выписали запрет на кормление соседского коня Нельсона, который когда-то участвовал в гонках. Женщина давала ему еду, потому что он был грустным.

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