Про інші події, які відбулись у світі станом на 23 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми Китай запускає супутник-шпигун нового покоління

Міграційна криза

Ситуація з нелегалами зачепила не лише Польщу. Одна з французьких компаній, що виготовляє каное, перестала реалізовувати товар, щоб обмежити перехід мігрантів через Ла-Манш.

Справедливість через пів століття

Двох чоловіків, яких незаконно засудили за вбивство Малкольма Ікса, виправдали через 55 років. Справу почали повторно розглядати, коли Netflix випустив у 2020 році документальний мінісеріал "Хто вбив Малкольма Ікса?".

Читайте також Завдяки серіалу: через 55 років пожиттєво засуджених виправдали у справі вбивства Малкольма Ікса

Расизм у Конгресі

У США представниця республіканців Лорен Боберт вірить у расистську теорію змови, яка спрямована проти членкині Демократичної партії Ільхан Омар. Вона є біженкою із Сомалі, а в політику змогла потрапити після отримання громадянства.

Штраф за годування коня

У Йоркширі 67-річній британці Маргарет Портер виписали заборону на годування сусідського коня Нельсона, який колись брав участь у перегонах. Жінка давала йому їжу, бо він був сумним.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 23 листопада: дивіться відео