Что еще интересного случилось в мире по состоянию на 28 декабря – узнавайте в программе.

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Дома для бездомных ветеранов

Арнольд Шварценеггер купил 24 крошечных домика для бездомных ветеранов в Лос-Анджелесе. 74-летний экс-губернатор Калифорнии проспонсировал эти дома, которые изготовила компания Village for Vets. Они как раз и занимаются крошечными жилищами и строят их именно для ветеранов.

Дискриминация в тиктоке

Создатели одного из самых вирусных танцев в тиктоке утверждают, что им не предоставляли таких же возможностей, как их коллегам из-за расовой предвзятости. Тиктокерам не понравилось, что они не получили славу и признание, несмотря на то, что запустили популярный тренд.

Защита прав животных во Франции

Во Франции в начале декабря вступил в силу закон, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными. Он очень усложняет продажу и покупку домашних любимцев. Перед тем, как брать животное, хозяин подпишет документ о том, что знает о его нуждах и берет на себя полную ответственность за это.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 28 декабря: смотрите видео