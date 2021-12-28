Що ще цікавого трапилось у світі станом на 28 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Космосом блукають мільярди невидимих планет: нове дослідження астрономів

Будинки для бездомних ветеранів

Арнольд Шварценеггер купив 24 крихітні будиночки для бездомних ветеранів у Лос-Анджелесі. 74-річний ексгубернатор Каліфорнії проспонсорував ці будинки, які виготовила компанія Village for Vets. Вони якраз і займаються крихітними помешканнями та будують їх саме для ветеранів.

Дискримінація у тіктоці

Творці одного із найбільш вірусних танців у тіктоці стверджують, що їм не надавали таких же можливостей, як їхнім колегам через расову упередженість. Тіктокерам не сподобалося, що вони не отримали слави й визнання, попри те, що запустили популярний тренд.

Захист прав тварин у Франції

У Франції на початку грудня набув чинності в закон, спрямований на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами. Він дуже ускладнює продаж та купівлю домашніх улюбленців. Перед тим, як брати тварину, власник підпише документ про те, що знає про її потреби й бере на себе повну відповідальність за це.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 28 грудня: дивіться відео