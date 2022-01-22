Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 22 января – узнайте в программе.

Обратите внимание Землетрясение в индустрии игр: Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов

Новые законы в Саудовской Аравии

2022 год для Саудовской Аравии начался с веселья и развлечений. За январь провели 2 масштабных концерта в Эр-Рияде. Но последние сообщения в СМИ все изменили – саудовцы предупредили о тюремном сроке за публикацию слухов после заявлений о преследовании.

Пандемия и обогащение богатых

С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов человек по всему миру, если верить организации Oxfam. Причина – пандемия коронавируса.

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Убийства хомяков в Гонконге

В Гонконге убьют 2 тысячи животных после того, как коронавирусом заразились хомяки. Началось все с зоомагазина, где инфицировался работник. Когда решили протестовать животных, оказалось, что среди сотни жителей зоомагазина были инфицированы 11.

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