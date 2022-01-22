Про інші події, які відбулись у світі станом на 22 січня – дізнавайтесь у програмі.
Зверніть увагу Землетрус в ігровій індустрії: Microsoft придбала Activision Blizzard за 68 мільярдів доларів
Нові закони в Саудівській Аравії
2022 рік для Саудівської Аравії почався із веселощів та розваг. За січень провели 2 масштабних концерти в Ер-Ріяді. Але останні повідомлення у ЗМІ все змінили – саудівців попередили про тюремний термін за публікацію чуток після заяв про переслідування.
Пандемія і збагачення багатих
З березня 2020 року за межею бідності опинилися понад 160 мільйонів людей у всьому світі, якщо вірити організації Oxfam. Причина – пандемія коронавірусу.
До теми Більше, ніж за останні 14 років: як розбагатіли мільярдери протягом пандемії
Вбивства хом'яків у Гонконгу
У Гонконзі вб'ють 2 тисячі тварин після того, як коронавірусом заразилися хом'яки. Почалося все з місцевого зоомагазину, де інфікувався працівник. Коли вирішили протестувати тварин, виявилося, що серед сотні мешканців зоомагазину інфікованими були 11.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 22 січня: дивіться відео