О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 22 февраля – узнавайте в программе.

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Британский Центр дезинформации

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна создаст информационный центр против фейковых нарративов, ведь Путин, по ее словам, не остановится на Украине. Речь идет о специальном Центре правительственной информации, который будет бороться с российскими "дезами".

США выступили против продажи подделок

Alibaba, сайты электронной коммерции и Tencent в США помаркировали как занимающиеся подделками. Так решили в Торговом представительстве США. Якобы китайцы своими подделками нарушают права на интеллектуальную собственность.

Заметьте США внесли AliExpress и WeChat в список пиратских торговых площадок

Насилие банд в Эквадоре

В Южной Америке усилился криминальный произвол. В Эквадоре растет насилие, связанное с наркотиками, банды свешивают тела с мостов.

Мужчина выключил интернет во всем городе

В небольшом пляжном городке Месанж, что на юго-западе Франции, мужчину отправят за решетку, за то, что отключил интернет всему городу в попытках ограничить доступ детей к соцсетям. Ему очень не нравилось, что его дети проводят в сети много времени, особенно ночью.

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