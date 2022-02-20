Министерство иностранных дел Великобритании подчеркнуло, что аппетиты президента России будут расти. Она призвала международное сообщество объединиться, чтобы противостоять агрессии Кремля.

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Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине,

– подчеркнула Лиз Трасс.

Напомним, что ранее Борис Джонсон говорил, что Запад должен проявить единство перед переговорами относительно кризиса, который создала Россия. По словам премьер-министра, нужно "мощное проявление солидарности".

Обратите внимание! Джо Байден напомнил России, что еще не поздно выбрать дипломатический путь. Президент США подчеркнул, что за новое нападение страна-агрессор дорого заплатит.

Великобритания об агрессии России: последние заявления

Борис Джонсон заявил, что нынешняя ситуация вокруг Украины масштабна, а новая атака, которую хочет начать Россия, может стать самой большой в Европе после Второй мировой войны.

Глава британского правительства предостерег о возможном вторжении россиян не только с Донбасса и Луганщины, но и других территорий. В частности, речь идет о Севере – из Беларуси.

Премьер Великобритании мощно поддержал Украину в противостоянии с Россией на конференции в Мюнхене. По его словам, страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление.

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