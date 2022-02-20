Міністерка закордонних справ Великої Британії наголосила, що апетити президента Росії зростатимуть. Вона закликала міжнародну спільноту об'єднатися, щоб протистояти агресії Кремля.
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Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні,
– наголосила Ліз Трасс.
Нагадаємо, що раніше Борис Джонсон Захід має виявити єдність перед перемовинами щодо кризи, яку створила Росія. За словами прем'єр-міністра, потрібен "потужний прояв солідарності".
Велика Британія про агресію Росії: останні заяви
- Борис Джонсон заявив, що нинішня ситуація навколо України є масштабною, а нова атака, яку хоче розпочати Росія, може стати найбільшою в Європі після Другої світової війни.
- Глава британського уряду застеріг щодо можливого вторгнення росіян не лише з Донеччини та Луганщини, але й інших територій. Зокрема мовиться про Північ – із Білорусі.
- Прем'єр Великої Британії потужно підтримав Україну в протистоянні з Росією на конференції у Мюнхені. За його словами, країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде у наступ.