Міністерка закордонних справ Великої Британії наголосила, що апетити президента Росії зростатимуть. Вона закликала міжнародну спільноту об'єднатися, щоб протистояти агресії Кремля.

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Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні,

– наголосила Ліз Трасс.

Нагадаємо, що раніше Борис Джонсон Захід має виявити єдність перед перемовинами щодо кризи, яку створила Росія. За словами прем'єр-міністра, потрібен "потужний прояв солідарності".

Зверніть увагу! Джо Байден нагадав Росії, що ще не пізно обрати дипломатичний шлях. Президент США підкреслив, що за новий напад країна-агресорка дорого заплатить.

Велика Британія про агресію Росії: останні заяви

Борис Джонсон заявив, що нинішня ситуація навколо України є масштабною, а нова атака, яку хоче розпочати Росія, може стати найбільшою в Європі після Другої світової війни.

Глава британського уряду застеріг щодо можливого вторгнення росіян не лише з Донеччини та Луганщини, але й інших територій. Зокрема мовиться про Північ – із Білорусі.

Прем'єр Великої Британії потужно підтримав Україну в протистоянні з Росією на конференції у Мюнхені. За його словами, країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде у наступ.

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