Британский премьер считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины является масштабной. Новая атака, которую хочет начать Кремль, может стать крупнейшей в Европе после Второй мировой войны.
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"План, который мы видим, предусматривает нечто такое, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", – подчеркнул Джонсон.
Вторжение возможно из Беларуси, – премьер Британии
Также британский политик и предостерег относительно возможной атаки россиян не только с Донетчины и Луганщины, но и других территорий. "Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера – из Беларуси", – подчеркнул он.
По наблюдениям премьера Великобритании, вероятная полномасштабная атака Кремля несет немалые жертвы как со стороны украинцев, так и со стороны россиян.
Многие люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь с точки зрения человеческих жизней,
– заметил Джонсон.
Последние заявления Джонсона об Украине: кратко
- Борис Джонсон мощно поддержал Украину в противостоянии с Россией на конференции в Мюнхене. По его словам, страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление, а "русские матери будут плакать по своим сыновьям".
- Также премьер-министр Великобритании неоднократно призывал Запад к единству в вопросе Украины. "Есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого нужна демонстрация западной солидарности", – говорил он.
- Комментировал британский политик и обстрел детсада в поселке Станица Луганская, что на Донбассе. Джонсон отметил, что это "операция под чужим флагом", которая направлена на дискредитацию украинцев.
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