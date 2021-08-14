Какими еще событиями отличился мир по состоянию на 14 августа – в программе.

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"Санитарные пропуска" во Франции

Во Франции власти пытаются всячески побуждать население прививаться от коронавируса. Для этого ввели "санитарные пропуска", которые ограничивают доступ в общественные места невакцинированным лицам. Без соответствующего документа в стране нельзя будет поесть в ресторане или выпить в баре. В частности говорится и об открытых террасах.

Протесты антивакцинаторов в Британии

В Великобритании прошли массовые протесты противников прививки от коронавируса. Антивакцинаторы собрались штурмовать главный офис ВВС, ведь считают СМИ ответственными за популяризацию вакцин. Однако протестующие перепутали здания и пришли к старому офису компании.

Японские коронавирусные ноу-хау

В Японии родители новорожденных младенцев раздают родным мешочки с рисом, чтобы они обнимали их во время пандемии. Такие ноу-хау имеют форму окутанного в одеяло младенца и весят столько же, сколько и малыш. Иногда на мешке еще печатают лицо ребенка.

Сложные отношения Квентина Тарантино с матерью

Режиссер Квентин Тарантино вспомнил, как в школе мать ругала его, когда он отвлекался на уроках для написания историй. Женщина полностью не верила в писательскую карьеру сына. В конце концов будущий обладатель "Оскара" в возрасте 12 лет поклялся никогда не помогать своей матери с деньгами.

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 14 августа: смотрите видео