Якими ще подіями відзначився світ станом на 14 серпня – у програмі.

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"Санітарні перепустки" у Франції

У Франції влада намагається всіляко спонукати населення щепитися від коронавірусу. Для цього запровадили "санітарні перепустки", які обмежують доступ у громадські місця невакцинованим особам. Без відповідного документа в країні не можна буде поїсти в ресторані або випити в барі. Зокрема мовиться і про відкриті тераси.

Протести антивакцинаторів у Британії

У Великій Британії відбулися масові протести противників щеплення від коронавірусу. Антивакцинатори зібралися штурмувати головний офіс ВВС, адже вважають ЗМІ відповідальними за популяризацію вакцин. Однак протестувальники переплутали будівлі і прийшли до старого офісу компанії.

Японські коронавірусні ноу-хау

В Японії батьки новонароджених немовлят роздають рідним мішечки з рисом, щоб вони обіймали їх під час пандемії. Такі ноу-хау мають форму оповитого в ковдру немовляти і важать стільки ж, скільки й малюк. Інколи на мішку ще друкують обличчя дитини.

Складні стосунки Квентіна Тарантіно з матір'ю

Режисер Квентін Тарантіно пригадав, як в школі мати лаяла його, коли він відволікався на уроках для написання історій. Жінка повністю не вірила у письменницьку кар'єру сина. Зрештою майбутній володар "Оскара" у віці 12 років присягнувся ніколи не допомагати своїй матері з грошима.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 14 серпня: дивіться відео