Противники вакцинації спробували взяти штурмом стару будівлю BBC, з якої новинна служба переїхала ще у 2013 році. У старому офісі залишилися лише знімальні групи розважальних шоу.

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Без сутичок з поліцією не обійшлося

Протестувальники зібралися під старим офісом BBC з криками "ганьба", називали новинну службу "вірусом". Антивакцинатори розкритикували політику медіа з висвітлення новин, які стосуються пандемії COVID-19 та вакцинації.

Одним із лідерів протесту був брат екслідера Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корсбі – Пітер. У коментарі одному із каналів він назвав журналістів новинної служби мерзотниками та запевнив, що протестувальники "візьмуть їх на себе".

Під час спроби штурму старого офісу не обійшлося без сутичок з правоохоронцями. Коли конфлікт почав набирати обертів, поліції довелося викликати підкріплення. Однак згодом сутички стихли, й частина учасників протесту відправилася до нового офісу BBC. Там усе пройшло спокійно.

За попередніми даними, під час протесту нікого не затримали.

Сутички антивакцинаторів та поліції під старим офісом BBC

Реакція BBC на протести

Телеведуча Шарлін Уайт під час спроби штурму старого офісу новинної служби якраз була на зйомках токшоу. Уайт не розуміє намірів антивакцинаторів.

Не знаю, чого вони сподівались досягти, але все, що вони знайшли б тут – це мене, Джейн, Надю та Пенні в шоу "Розпущені жінки", на якому ми обговорювали менопаузу,

– розповіла телеведуча.

Директорка BBC News Френ Ансворт заявила, що останнім часом кількість погроз журналістам компанії зростає. Тому вона порадила своїм колегам учитися протидіяти погрозам та нападам.

Важливо! Вакцинація є важливою та потрібною. Попри спад кількості заражених, в Україні спростерігають тенденцію до збільнення випадків госпіталізації хворих на коронавірус. Також в Україні зафіксували перші випадки штаму Дельта, який є в 1,6 разів заразнішим.

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