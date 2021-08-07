Десятки тисяч французів вийшли на четверту акцію протесту проти системи санітарних перепусток. Демонстрації проти "санітарної диктатури" були анонсовані в понад 150 містах.

До теми COVID-сертифікати і "зелені перепустки": у Європі протестували через урядові заходи безпеки

Цю акцію у Франції провели як реакцію на рішення влади щодо нових методів боротьби з коронавірусом. Мовиться про заборону відвідувати заклади культури та спорткомплекси без сертифікату про щеплення від COVID-19, імунітет чи негативний результат ПЛР-тесту.

Франція посилює заходи безпеки

Пропускний режим у Франції планують запровадити з понеділка, 9 серпня 2021 року. Без перепусток не можна буде зайти в кафе, ресторан, торговий центр чи скористатися залізницею.

Демонстрація антивакцинаторів у Парижі 7 серпня: дивіться відео

Мають намір також відсторонювати від роботи працівників, які не пройшли вакцинацію. Пацієнтам без "коронавірусного" сертифіката обмежать доступ до неекстреної медичної допомоги.

Поліція застосувала перцевий спрей

Наймасштабніший протест відбувся у Парижі. Тисячі "жовтих жилетів" вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію та "ковідні" паспорти.

У відповідь на демонстрації, французька поліція застосувала силу. На учасників акції розпилили перцевий спрей.

Французька поліція розпилює балончик на протестувальників: дивіться відео "РИА Новости"

Зверніть увагу! На попередніх акціях правоохоронці Франції розганяли учасників водометами. У столиці застосовували також сльозогінний газ.

Антивакцинатори в Польщі

Тисячі антивакцинаторів зібралися на акцію в Катовіце. Під гаслами "Стоп сегрегації" та "Перестаньте зачиняти поляків" вони зібралися біля пам'ятника Маршу Свободи та вирушили вулицями міста.

Протести через вакцинацію у Катовіце: дивіться відео

Підставою для масового зібрання стало рішення польського уряду посилити методи боротьби з коронавірусом. Мовиться про примусову вакцинацію, яку поляки назвали "медичним експериментом", та обмеження для роботи бізнесу під час пандемії.

Протест антивакцинаторів у Польщі / Фото Agencja Gazeta

Протест в Іспанії

У столиці Іспанії 7 серпня відбулася масова демонстрація. Тисячі людей зібралися в Мадриді та виступили проти введення в країні обов'язкових щеплень проти коронавірусу та паспортів вакцинації.

Акція проти коронавірусу в Мадриді: дивіться відео

Водночас медики зафіксували в Іспанії зростання захворюваності на коронавірус. Лише в Мадриді за добу зареєстрували 3 322 нових випадки інфікування та 18 смертей. Абсолютну більшість нових випадків – 2 728 – зареєстрували за останні 24 години. Кількість летальних випадків також зростає, зокрема у середу, 4 серпня, у лікарнях Мадрида помер 21 пацієнт з коронавірусом – це найвищий показник за добу ще від березня.