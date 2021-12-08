Что еще интересного произошло в мире на 7 декабря – узнайте в программе.

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Индийцы в США

Журналисты BBC подсчитали, что на индийскую общину приходится всего 1% населения США и 6% рабочей силы Кремниевой долины. Таким показателям помогла миграционная политика США в 1960 году, когда начали прибывать образованные индийцы: врачи, инженеры, техники, а впоследствии и программисты.

Миграционный кризис

В ноябре в Ла-Манше затонули 27 мигрантов. С начала 2021 года 35 нелегалов до сих пор остаются пропавшими без вести.

Папа Римский осудил обращение с мигрантами в Европе. Речь идет о политиках, которые сами подвергли людей опасности, а теперь не могут справиться с наплывом людей.

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