Що ще цікавого трапилось у світі станом на 7 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Вже у березні: у Pfizer розповіли про вакцину проти штаму Омікрон

Індійці в США

Журналісти BBC підрахували, що на індійську громаду припадає всього 1% населення США й аж 6% робочої сили Кремнієвої долини. Таким показникам посприяла міграційна політика США 1960 років, коли почали прибувати освічені індійці: лікарі, інженери, техніки, а згодом й програмісти.

Міграційна криза

У листопаді в Ла-Манші затонули 27 мігрантів. Загалом із початку 2021 року 35 нелегалів досі залишаються зниклими безвісти.

Папа Римський засудив поводження з мігрантами в Європі. Мовиться про політиків, які самі наразили людей на небезпеку, а тепер не можуть справитись із напливом людей.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 7 грудня: дивіться відео