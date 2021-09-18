О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 18 сентября – узнайте в программе.

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Новая методика диагностики рака

Калифорнийская компания "Грааль" разработала тест, который активно используется в США для диагностики рака. Он обнаруживает тонкие изменения в организме еще до того, как появятся очевидные симптомы. Ожидается, что таким образом можно будет определять более 50 видов рака.

Ухудшение качества изображения в айфонах

Камера в iPhone – это очень технологичная и одновременно нежная штука, которая позволяет сделать сверхчеткий снимок даже при движении объекта. Однако частое использование оптической стабилизации при движении, например на мотоцикле, может негативно повлиять на устройство ухудшить качество изображения.

Фильм "Дюна" уже на экранах

Экранизировать научную фантастику "Дюна" Фрэнка Герберта пытались многие режиссеры, не удалось поразить зрителей даже Дэвиду Линчу. В 2021 году вышел на экраны фильм Дени Вильнева, который совсем не оставляет впечатление массового продукта. В нем можно увидеть освещение проблем экологии, борьбы за ресурсы и даже вторжение США на Ближний Восток.

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Латинская Америка – место смерти экоактивистов

Страны Латинской Америки признали местом, где больше всего убивают экоактивистов. Особенно отличились Колумбия и Мексика. Всего в 2020 году там насчитали 227 погибших. Все они работали над недопущением вырубки лесов или боролись с эксплуатацией ресурсов.

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