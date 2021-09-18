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Цікаво Від йо-йо до поп-іта: як змінювалися антистресові іграшки

Нова методика діагностики раку

Каліфорнійська компанія "Грааль" розробила тест, який активно використовують у США для діагностики раку. Він виявляє тонкі зміни в організмі ще до того, як з'являться очевидні симптоми. Очікується, що у такий спосіб можна буде визначати понад 50 видів раку.

Погіршення якості зображення в айфонах

Камера в iPhone – це дуже технологічна і водночас ніжна штука, яка дозволяє зробити надчіткий знімок навіть під час руху об'єкта. Однак часте використання оптичної стабілізації під час руху, наприклад на мотоциклі, може негативно вплинути на пристрій та погіршити якість зображення.

Фільм "Дюна" вже на екранах

Екранізувати наукову фантастику "Дюна" Френка Герберта намагалися чимало режисерів, не вдалося вразити глядачів навіть Девіду Лінчу. Втім у 2021 році вийшов на екрани фільм Дені Вільнева, який зовсім не залишає враження масового продукту. У ньому можна побачити висвітлення проблем екології, боротьби за ресурсів та навіть вторгнення США на Близький Схід.

До теми "Дюна": відгуки, актори та цікаві факти – все, що варто знати про найочікуванішу прем'єру року

Латинська Америка – місце смерті екоактивістів

Країни Латинської Америки визнали місцем, де найбільше вбивають екоактивістів. Особливо відзначилися Колумбія та Мексика. Загалом у 2020 році там нарахували 227 загиблих. Усі вони працювали над недопущенням вирубки лісів або боролися з експлуатацією ресурсів.

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