В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 12 января – вход в столовую Португальского монастыря выглядит так, будто туда может попасть только очень худой человек. Правительство не имеет абсолютно ничего для бывшей первой леди Мелании Трамп. Дуэйн Джонсон с 1 июня 2018 до 1 июня 2019 возглавил список Forbes как самый высокооплачиваемый актер.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Журналисты Business Insider "откопали" двух авторов, которые предсказывали сегодняшнее состояние Америки еще в 1997 году. В Книге "Четвертое превращение" говорится о четырехступенчатых циклах поколений в США, которые функционируют с самого начала существования страны.