У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 12 січня – вхід до їдальні Португальського монастиря виглядає так, ніби туди може потрапити тільки дуже худа людина. Уряд немає абсолютно нічого для колишньої першої леді Меланії Трамп. Двейн Джонсон з 1 червня 2018 року до1 червня 2019 року очолив список Forbes як найвисокооплачуваніший актор.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Журналісти Business Insider "відкопали" двох авторів, що передбачели сьогоднішній стан Америки ще у 1997 році. У книзі "Четверте перетворення" мовиться про чотириступінчасті цикли поколінь у США, які функціонують від самого початку існування країни.