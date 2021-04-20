Планы по реконструкции Нотр-Дама во Франции столкнулись с оппозицией. С 2019 года начали выбирать деревья для вырубки среди вековых дубов из леса Берсе на Западе страны. Чтобы восстановить несущую конструкцию и шпиль понадобится не менее 2 тысяч деревьев.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 20 апреля – в программе.

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Дефицит садовых гномов в Великобритании

В Великобритании проблемы с цепочками поставок и рост популярности садовых центров во время локдауна вызвали дефицит садовых гномов. Для них не хватает сырья, которое трудно найти. Также национальной нехватке поспособствовала и недавняя блокада Суэцкого канала.

Наборы для самозащиты азиаток

С марта 2020 года по конец февраля 2021 года в Соединенных Штатах Америки случилось почти 3 800 случаев нападений на азиатов. Журналисты издания BazzFid собрали подборку гаджетов, которыми пользуются женщины, чтобы защититься от расового насилия:

перечные спреи;

свистки, чтобы привлечь внимание людей;

личная сигнализация – небольшая кнопка, которую можно повесить себе на ключи. Если нажать на нее – на вызов сразу прибудет личное "подразделение охраны".

Кликбейтные заголовки

На портале TJCX появилась статья с исследованием кликбейтности на New York Times. Один техноблогер написал скрипт, который в течение трех недель отслеживал не только названия самих заголовков, но и содержимое статей.

Согласно результатам, издание пользуется "услугами" кликбейта, в то же время – не меняя смысла самой статьи. Простыми словами, они "приперчивают" каждую статью и заголовок драматизмом.

Законы "о сексе" во Франции

Парламент Франции принял законодательство, характеризующее половые отношения с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. Это будет караться тюремным заключением на срок до 20 лет.

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Битва с беговыми дорожками в США

Комиссия по безопасности потребительских товаров США объявила битву против беговых дорожек и велотренажеров. Американские регуляторы предостерегают от использования беговой дорожки рядом с детьми. Речь идет не обо всех видах беговых дорожек, а лишь одной компании – "Пелотон". Она занимается производством спортивных тренажеров и экипировки.

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