Плани щодо реконструкції Нотр-Даму у Франції зіштовхнулися із опозицією. З 2019 року почали обирати дерева для вирубки серед вікових дубів з лісу Берсе на Заході країни. Щоб відновити несучу конструкцію та шпиль знадобиться не менше 2 тисячі дерев.

Які ще цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 20 квітня – у програмі.

Цікаво Вижити після кліматичних змін: архітектори розробили концепцію поселення у пустелі

Дефіцит садових гномів у Великій Британії

У Великій Британії проблеми з ланцюгами постачань та ріст популярності садових центрів під час локдауну викликали дефіцит садових гномів. Для них не вистачає сировини, яку важко знайти. Також національній нестачі посприяла і нещодавня блокада Суецького каналу.

Набори самозахисту для азійок

З березня 2020 року по кінець лютого 2021 року у Сполучених Штатах Америки трапилося майже 3 800 випадків нападів на азійців. Журналісти видання BazzFid зібрали добірку гаджетів, якими користуються жінки, щоб захиститися від расового насильства:

перцеві спреї;

свистки, щоб привернути увагу людей;

особиста сигналізація – невеличка кнопка, яку можна вчепити собі на ключі. Якщо натиснути на неї – на виклик одразу прибуде особистий "підрозділ" охорони.

Клікбейтні заголовки

На порталі TJCX з'явилася стаття із дослідженням клікбейтності на New York Times. Один техноблогер написав скрипт, який упродовж трьох тижнів відстежував не лише назви самих заголовків, але і вміст статей.

Згідно з результатами, видання користується "послугами" клікбейту, водночас – не змінюючи сенсу самої статті. Простими словами, вони "приперчують" кожну статтю і заголовок драматизмом.

Закони "про секс" у Франції

Парламент Франції ухвалив законодавство, яке характеризує статеві стосунки з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування. Це каратиметься тюремним ув'язненням на термін до 20 років.

До теми У Франції визнали зґвалтуванням секс з підлітками до 15 років

Битва з біговими доріжками у США

Комісія з безпеки споживчих товарів США оголосила битву проти бігових доріжок та велотренажерів. Американські регулятори застерігають від використання бігової доріжки поруч з дітьми. Мовиться не про всі види бігових доріжок, а лише однієї компанії – "Пелотон". Вона займається виробництвом спортивних тренажерів та екіпірування.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 20 квітня: дивіться відео