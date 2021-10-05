О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 5 октября – узнайте в программе.
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"Антиваксерская" школа в Великобритании
"Суверенные граждане" пытаются открыть собственную "антиваксерскую" школу в Великобритании. Те, кто стоит за инициативой, утверждают, что эти предложенные незарегистрированные "школы" будут защищены властью от судебного преследования.
Распространение алкоголизма в Китае
Алкоголизм в Китае – большая проблема. Каждый год, по данным Statista, там гибнут тысячи людей. Например, в 2018 году умерли 59 тысяч женщин. Статистика по мужчинам еще хуже – 650 тысяч смертей.
Это рекордный показатель в мире. Второй по этой статистике является Индия, где за 2018 год алкоголь унес жизни 42 тысяч женщин и 290 тысяч мужчин.
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В Мексике робот доставляет таблетки для аборта
В Мексике создали rAborta, который доставляет таблетки для прерывания беременности. Роботом управляют медицинские работники из Мехико и поставляют таблетки для прерывания беременности женщинам, которые проживают в мексиканских штатах с ограничительным законодательством в отношении абортов.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 5 октября: смотрите видео