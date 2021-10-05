О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 5 октября – узнайте в программе.

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"Антиваксерская" школа в Великобритании

"Суверенные граждане" пытаются открыть собственную "антиваксерскую" школу в Великобритании. Те, кто стоит за инициативой, утверждают, что эти предложенные незарегистрированные "школы" будут защищены властью от судебного преследования.

Отметим! Они назначат даже специальные "суверенные общественные полицейские силы", которые называют себя "констеблями мира".

Распространение алкоголизма в Китае

Алкоголизм в Китае – большая проблема. Каждый год, по данным Statista, там гибнут тысячи людей. Например, в 2018 году умерли 59 тысяч женщин. Статистика по мужчинам еще хуже – 650 тысяч смертей.

Это рекордный показатель в мире. Второй по этой статистике является Индия, где за 2018 год алкоголь унес жизни 42 тысяч женщин и 290 тысяч мужчин.

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В Мексике робот доставляет таблетки для аборта

В Мексике создали rAborta, который доставляет таблетки для прерывания беременности. Роботом управляют медицинские работники из Мехико и поставляют таблетки для прерывания беременности женщинам, которые проживают в мексиканских штатах с ограничительным законодательством в отношении абортов.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 5 октября: смотрите видео