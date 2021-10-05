Про інші події, які відбулись у світі станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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"Антиваксерська" школа у Великій Британії

"Суверенні громадяни" намагаються відкрити власну "антиваксерську" школу у Великій Британії. Ті, хто стоїть за ініціативою, стверджують, що ці запропоновані незареєстровані "школи" будуть захищені владою від судового переслідування.

Відзначимо! Вони призначать навіть спеціальні "суверенні громадські поліцейські сили", які називають себе "констеблями миру".

Поширення а лкоголізму у Китаї

Алкоголізм у Китаї – велика проблема. Щороку, за даними Statista, там гинуть тисячі людей. Наприклад, у 2018 році померли 59 тисяч жінок. Статистика щодо чоловіків ще гірша – 650 тисяч смертей.

Це рекордний показник у світі. Другою за цією статистикою є Індія, де за 2018 рік алкоголь забрав життя 42 тисячі жінок і 290 тисяч чоловіків.

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У Мексиці робот доставляє таблетки для аборту

У Мексиці створили rAborta, який доставляє таблетки для переривання вагітності. Роботом керують медичні працівники з Мехіко та поставляють таблетки для переривання вагітності жінкам, які проживають у мексиканських штатах з обмежувальним законодавством щодо абортів.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 5 жовтня: дивіться відео