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К теме Вести Глобалайз: В США взрывами испытывают наибольший авианосец в мире

Первый контакт с пришельцами

Ведущий астрофизик Майк Гаррет готовится к первому контакту человечества с пришельцами. Он также является одним из тех экспертов, которые работали над созданием SETI – проекта для поиска внеземных цивилизаций. Сейчас все находится только на стадии подготовки.

Стена в Доминиканской Республике

В Доминиканской Республике строят стену, чтобы не впускать детей-мигрантов из Гаити. По данным Vice News, сейчас там живут более полумиллиона гаитян без документов. Правоохранители отлавливают их и депортируют. В то же время стена с колючей проволокой должна остановить непрерывный поток людей.

Скрытые смыслы в киноиндустрии

ЛГБТК-представители продолжают искать подтексты и скрытые смыслы. На этот раз их хотели найти в мультфильме "Лука", который появился в украинском прокате 17 июня. Лента рассказывает о дружбе 2 парней. По словам режиссера Энрико Касароса, никаких подтекстов там нет и в мультфильме говорится исключительно о платонической искренней дружбе ребят.

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Суд во Франции

Во Франции состоялся суд над женщиной, которая прострелила голову своему мужу. Он с 12 лет насиловал ее, а позже принуждал к проституции. Дело об этом убийстве тянулось очень долго. Женщине грозило от 25 лет до пожизненного заключения. Однако ее оправдали.

Бойкот в ТикТоке

Несколько темнокожих создателей видео в ТикТоке пообещали не создавать никаких танцевальных челленджей в ближайшем будущем. Они сделали это в знак протеста против культурного присвоения.

Гонки голубей в Великобритании

В Великобритании во время гонки голубей птицы должны были наперегонки долететь до места назначения. Однако многие из них не вернулись домой. Сейчас есть опасения, что число пропавших птиц может достигать около 10 тысяч. Причиной неприятного случая считают магнитную бурю.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 29 июня: смотрите видео