Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 10 июля – читайте далее.

В прошлом выпуске Вести Глобалайз: в Мексике появилась группировка боевых фермеров

Водопад в Баварии закрыли из-за туристов

Со стремительным развитием соцсетей водопад в Баварии стал очень знаменитым. Туристов набралось настолько много, что доступ к парку, где есть этот водопад пришлось ограничить, чтобы дать природе шанс восстановиться. Попасть туда не получится в течение ближайших 5 лет.

4-дневная рабочая неделя в Исландии

В Исландии опубликовали результаты интересного эксперимента, во время которого рабочую неделю сокращали с 5 до 4 дней, а число рабочих часов — с 40 до 35 – 36 без снижения заработной платы. И как оказалось, что на протяжении 4 лет результаты такого рабочего графика приносили лишь позитив.

К слову Исландия подводит итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

11-летний вундеркинд

Бельгийско-голландский вундеркинд получил степень бакалавра по физике в возрасте 11 лет. На достигнутом останавливаться не собирается. Далее планирует получить магистра по физике, а затем инкрустировать все свои знания в медицину.

50 тысяч долларов для маленькой болельщицы

Футбольные фанаты собрали 50 тысяч долларов для маленькой болельщицы из Германии, которая стала виральной, когда камеры засняли ее слезы после поражения от Англии. Семья девочки поблагодарила за доброту и попросила перевести эти средства на счета организации Unicef, а оттуда они уже пойдут на благотворительность.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 10 июля: смотрите видео