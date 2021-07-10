Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на суботу, 10 липня – читайте далі.

У минулому випуску Вєсті Глобалайз: У Мексиці з'явилося угруповання бойових фермерів

Водоспад у Баварії закрили через туристів

Зі стрімким розвитком соцмереж водоспад у Баварії став дуже знаменитим. Туристів назбиралося настільки багато, що доступ до парку, де є цей водоспад довелося обмежити, щоб дати природі шанс відновитися. Потрапити туди не вийде протягом найближчих 5 років.

4-денний робочий тиждень в Ісландії

В Ісландії опублікували результати цікавого експерименту, під час якого робочий тиждень скорочувавли з 5 до 4 днів, а число робочих годин — з 40 до 35 – 36 без зниження заробітної платні. І як виявилося, що упродовж 4 років результати такого робочого графіку приносили лише позитив.

До слова Ісландія підводить підсумки експерименту з чотириденним робочим тижнем

11-річний вундеркінд

Бельгійсько-голландський вундеркінд отримав ступінь бакалавра з фізики у віці 11 років. На досягнутому зупинятися не збирається. Далі планує отримати магістра з фізики, а потім інкрустувати усі свої знання у медицину.

50 тисяч доларів для маленької вболівальниці

Футбольні фанати зібрали 50 тисяч доларів для маленької вболівальниці з Німеччини, яка стала віральною, коли камери зняли її сльози після поразки від Англії. Родина дівчинки подякувала за доброту і попросила переказати ці кошти на рахунки організації Unicef, а звідти вони вже підуть на блогодійність.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 10 липня: дивіться відео