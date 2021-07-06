Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 6 липня – читайте далі.

До теми Вєсті Глобалайз: Перший американський темношкірий мільярдер вимагає чек про репарації

Соцмережі та реальність

Відредаговані фото в соцмережах псують самооцінку чималій кількості людей, тому деякі країни намагаються з цим боротися. У Норвегії

блогери повинні повідомляти про свої відредаговані світлини. Водночас у Великій Британії говорять про спеціальні позначення для публікацій, які монетизуються.

Рух #Metoo

Рух #Metoo набув популярності у 2017 році, коли жінки зі всього світу в соцмережах розповідали про зґвалтування. Тоді знаменитості також почали говорити про сексуальні домагання з боку інших не менш відомих чоловіків. Наприклад, коміка Білла Косбі навіть ув'язнили за це. Однак тепер Верховний суд Пенсильванії звільнив його з в'язниці, що дуже обурило активісток руху.

Інструмент розваг людей

У США намагаються рятувати китоподібних від головної загрози – людей. Вони верхи катаються на товариському дельфіні у Техасі. Експерти попереджають, що це може стати смертельною помилкою для самої тварини. Дельфін настільки звик до людей, що навіть почав травмуватися.

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Летюче таксі

У Словаччині гібридний автомобіль-літак AirCar перелетів між аеропортами міст Нітра та Братислава. За кермом був сам розробник Стефан Кляйн. За його словами, на розробку такого унікального апарату пішло майже 2 роки та приблизно 2 мільйони євро. Тестовий політ тривав близько 35 хвилин.

Додаток команди Трампа GETTR

Після того, як сторінку Дональда Трампа у твіттері заблокували, він анонсував для своїх послідовників надійну та відкриту соцмережу, де кожен висловлюватиме свою думку. Однак новий додаток GETTR повністю нагадує твіттер за своїм функціоналом. У ЗМІ платформу вже навіть охрестили клоном дітища Джека Дорсі.

Проблема безхатченків у США

У Лос-Анджелесі планують створити "заборонені зони", у яких не можна розбудовувати табори для безхатченків. Насамперед мовиться про цілі поселення, де люди без житла будують собі укриття. Вони вже настільки розрослися, що стають схожими на мікрорайони. Для повного викорінення проблеми безхатченків, в Лос-Анджелесі доведеться створити тисячі місць у притулках.

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Вакцинація тварин

Компанія Zoetis, яка займається питаннями здоров'я тварин, ділиться вакцинами від COVID-19. Вона пожертвувала 11 тисяч доз препарату для приблизно 70 зоопарків у США. Перші експериментальні дози ввели в Оклендському зоопарку. Укол отримали тигри, ведмеді, гірські леви та тхори.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 6 липня: дивіться відео