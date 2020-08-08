Вести Глобалайз: Темнокожие рабовладельцы. Запрет TikTok. Дреги и искусство
В выпуске программы "Вести Глобалайз" от 8 августа – темнокожие тоже были рабовладельцами и продавали других темнокожих белым людям. Недавно об этом рассказала нигерийская писательница Адаоби Нваубани. Трамп твердо стоит на своем – Тік Ток надо запретить, поэтому судьба приложения пока неизвестна. Дрэг – это целая субкультура. Подробнее о ней в видео.
Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:
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Смотрите видео "Вести Глобалайз" за 8 августа 2020: