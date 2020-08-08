В выпуске программы "Вести Глобалайз" от 8 августа – темнокожие тоже были рабовладельцами и продавали других темнокожих белым людям. Недавно об этом рассказала нигерийская писательница Адаоби Нваубани. Трамп твердо стоит на своем – Тік Ток надо запретить, поэтому судьба приложения пока неизвестна. Дрэг – это целая субкультура. Подробнее о ней в видео.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В Новой Зеландии прошел ежегодный конкурс по рисованию. Победила довольно странная работа. Самая известная дрэг-королева на самом деле гомосексуал. Его зовут Андре Чарльз. Прообразом Донецка в игре Call of Duty стал вымышленный город Верданск. Пандемия препятствовала работе туристско-ресторанного, развлекательного бизнеса и других. Пострадали и кинотеатры. В США протестуют против открытия школ из-за пандемии. Смотрите видео "Вести Глобалайз" за 8 августа 2020:​