Вєсті Глобалайз: Темношкірі рабовласники. Заборона TikTok. Дреги і мистецтво
У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 8 серпня – темношкірі теж були рабовласниками і продавали інших темношкірих білим людям. Нещодавно про це розповіла нігерійська письменниця Адаобі Нваубані. Трамп твердо стоїть на своєму – Тік Ток треба заборонити, тож доля додатку поки невідома. Дрег – це ціла субкультура. Детальніше про неї у відео.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
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Дивіться відео "Вєсті Глобалайз" за 8 серпня 2020: