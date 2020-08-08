У випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 8 серпня – темношкірі теж були рабовласниками і продавали інших темношкірих білим людям. Нещодавно про це розповіла нігерійська письменниця Адаобі Нваубані. Трамп твердо стоїть на своєму – Тік Ток треба заборонити, тож доля додатку поки невідома. Дрег – це ціла субкультура. Детальніше про неї у відео.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: У Новій Зеландії пройшов щорічний конкурс з малювання. Перемогла там досить дивна робота. Найвідоміша дрег-королева насправді гомосексуал. Його звати Андре Чарльз. Прообразом Донецька у грі Call of Duty стало вигадане місто Верданськ. Пандемія перешкоджала роботі туристично-ресторанного, розважального бізнесу та інших. Постраждали й кінотеатри. У США протестують проти відкриття шкіл через пандемію. Дивіться відео "Вєсті Глобалайз" за 8 серпня 2020: