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Общение с белыми и темнокожими водителями
На Vice News появилось исследование о том, что в США полицейские больше разговаривают с белыми водителями чем с темнокожими. Его провели ученые по личностной и социальной психологии. Причиной появления такого отчета стали так называемые расовые пробелы.
Цукерберг переманивает блогеров
Несмотря на то, что в фейсбуком пользуются почти 3 миллиарда человек, тикток до сих пор остается самым привлекательным местом для блогеров. Однако Марк Цукерберг отставать от китайской платформы не планирует. Компания Facebook до конца 2022 года инвестирует 1 миллиард долларов в создателей контента.
Байден раскритиковал Facebook
Джозеф Байден заявил, что распространение дезинформации о COVID-19 в социальных сетях "убивает людей". Однако слова президента США – это лишь вершина айсберга пресс-конференции, посвященной дезинформации относительно коронавируса. Чиновники Белого дома обвиняли именно соцсети в том, что план их кампании по вакцинации провалился.
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Майнинговая ферма в Малайзии
В Малайзии нашли майнинговую ферму, которая воровала электроэнергию, и провели оригинальную показательную казнь. В частности, полицейские уничтожили 1 069 машин для майнинга биткоинов с помощью парового катка. Нашли и 6 виновных – их оштрафовали и бросили за решетку на 8 месяцев.
Как коронавирус влияет на запахи
Журналисты Insider опубликовали исследование, в котором говорится, что через год после заражения коронавирусом все пахнет мусором и луком. Некоторые считают, что это может длиться до 3 лет.
Тысячи долларов за переезд
В Италии в регионе Калабрия готовы заплатить 33 тысячи долларов тому, кто переедет в живописные местные деревни. Сделать это может любой желающий в возрасте до 40 лет. Однако просто так получить деньги не получится, ведь для этого нужно принести пользу местности.
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