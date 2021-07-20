Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 20 липня – читайте далі.
До теми Вєсті Глобалайз: Світові компанії переходять на гендерно-нейтральну мову
Спілкування з білими й темношкірими водіями
На Vice News з'явилося дослідження про те, що у США поліцейські більше розмовляють із білими водіями ніж із темношкірими. Його провели вчені з особистісної та соціальної психології. Причиною появи такого звіту стали так звані расові прогалини.
Цукерберг переманює блогерів
Попри те, що у фейсбуком користуються майже 3 мільярди осіб, тікток досі залишається найпривабливішим місцем для блогерів. Однак Марк Цукерберг відставати від китайської платформи не планує. Компанія Facebook до кінця 2022 роки інвестує 1 мільярд доларів у творців контенту.
Байден розкритикував Facebook
Джозеф Байден заявив, що поширення дезінформації про COVID-19 у соціальних мережах "вбиває людей". Однак слова президента США – це лише вершина айсбергу пресконференції, присвяченої дезінформації щодо коронавірусу. Посадовці Білого дому звинувачували саме соцмережі в тому, що план їхньої кампанії з вакцинування провалився.
Цікаво Вєсті Глобалайз: QR-код продовжує набирати популярність у світі
Майнінгова ферма у Малайзії
У Малайзії знайшли майнінгову ферму, яка крала електроенергію, й провели оригінальну показову страту. Зокрема, поліцейські знищили 1 069 машин для майнінгу біткоїнів за допомогою парового катка. Знайшли й 6 винних – їх оштрафували та кинули за ґрати на 8 місяців.
Як коронавірус впливає на запахи
Журналісти Insider опублікували дослідження, у якому мовиться, що через рік після зараження коронавірусом усе пахне сміттям і цибулею. Дехто вважає, що це може тривати до 3 років.
Тисячі доларів за переїзд
В Італії у регіоні Калабрія готові заплатити 33 тисячі доларів тому, хто переїде у мальовничі місцеві села. Зробити це може будь-хто у віці до 40 років. Однак просто так отримати гроші не вийде, адже для цього потрібно принести користь місцині.
Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 20 липня: дивіться відео