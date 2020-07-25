В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 25 июля 2020 – похороны теперь в тренде. По крайней мере, в TikTok. Нужно снять на видео близкого человека, а затем снять его похороны. Заработки на фоне расизма. 11-летний темнокожий ребенок заработал тысячу долларов, продавая слово на букву "Н". В соцсетях появился тег "Свободу Бритни". Поклонники певицы требуют, чтобы над ней отменили опеку.

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Американские ученые исследуют новые организмы и разработали для этого специальную микрокамеру. Для этой камеры исследователи еще и сконструировали самого маленького в мире робота.

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На прошлой неделе о событиях в Луцке шумела не только Украина, но и мир. Правда, кое-кто подал информацию под собственным соусом, например The New York Times.

В Портленде девушка самостоятельно остановила полицейское наступление на протестующих. Для этого она обнажилась перед правоохранителями.

Смотрите видео "Вести Глобалайз" за 25 июля 2020 года:​