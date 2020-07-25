У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 25 липня 2020 – похорони тепер у тренді. Принаймні в TikTok.Треба зняти на відео близьку людину, а потім відзняти її похорони. Заробітки на фоні расизму. 11-річна темношкіра дитина заробила тисячу доларів продаючи слово на букву "Н". У соцмережах з'явився тег "Свободу Брітні". Прихильники співачки вимагають, аби над нею скасували опіку.

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Дивіться відео "Вєсті Глобалайз" за 25 липня 2020: