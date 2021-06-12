Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире за неделю – в программе.

Интересно Вести Глобалайз: Экипаж яхты под ЛГБТ-флагом спас обидчиков, которые их оскорбляли

В Камеруне не знают, что такое эскалатор

В камерунском городе Дуала впервые установили эскалатор. Но люди не знают, как это транспортное средство работает, поэтому не умеют им пользоваться. Они неправильно на него становятся, а потом катятся вниз. Некоторые жители падали, когда пытались подняться по движущейся лестнице.

Самые богатые люди мира уклоняются от уплаты налогов

Американская неправительственная организация, занимающаяся расследовательской журналистикой ProPublica проверила, как богатые люди мира платят налоги. По результатам, 25 американских миллиардеров в промежутке между 2014 и 2018 годами совместно приумножили свое состояние на 401 миллиард долларов. А налогов в целом заплатили всего на 13,6 миллиарда – 3,4%.

К теме Безос, Маск и другие миллиардеры уклонялись от уплаты налогов, – расследование

В Кении вакцинировали от коронавируса водой

Больницы в Кении делали людям прививки от коронавируса водой вместо вакцины. В правоохранительных органах уже есть список центров вакцинации, которые занимались продажей воды под видом препарата. Впрочем, пока неизвестно, сколько людей уже получили фейковые прививки и все ли с ними в порядке.

В Неваде борются с газонами ради экологии

Чиновники американского штата Невада решили бороться с газонами ради экономии и экологии. Из-за масштабной засухи власти вводят запрет на "нефункциональную" траву. Говорится о газонах, которые обычно никем не используются. Например, насаждения возле офисов, многоквартирных домов и на обочинах дорог.

Американка убила подругу каплями для глаз

В Висконсине 36-летняя женщина Джесси Курчевски убила больную подругу, за которой ухаживала. Отчеты о токсикологии показали, что в крови погибшей было большое количество тетрагидрозолина – противозастойного средства, которое обычно содержится в глазных каплях.

Жан-Клод Ван Дамм появится в новом фильме от Netflix

Жан-Клод Ван Дамм впервые за свою фильмографию появится в ленте от Netflix "Последний наемник". Большая часть съемок проходила в Киеве летом 2020 года.

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 12 июня: смотрите видео